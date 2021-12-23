Galatasaray'da Selçuk İnan'ın transferini işaret ettiği isim belli oldu: Nampalys Mendy!

Süper Lig'de en kötü dönemlerinden birisini yaşayan Galatasaray, Adana Demirspor'a da yenilmekten kurtulamazken takviye için kolları sıvadı. Yaklaşık 2 sezondur 6 numara bölgesindeki sorunu çözemeyen Cimbom'da, yaz transfer döneminde son anda genç Gustavo Assunçao transferiyle o bölgeye takviye yapılmıştı. Ancak genç futbolcu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı. Devre arasında Assunçao ile yolları ayırmayı planlayan G.Saray'da 6 numara pozisyonu için yeniden Nampalys Mendy gündeme geldi.



HER ŞEYİ DENEDİ

Leicester'da süre almakta zorlanan 29 yaşındaki futbolcu için temasların kısa süre içinde başlayacağı duyuruldu. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala Galatasaray, Leicester'den Mendy'nin kiralanması konusunda girişimlerde bulunmuş ancak işlemler yetişmediği için transfer gerçekleşmemişti. O dönemde Senegalli futbolcunun, temsilcisi Yacine Ayad "G.Saray ile Leicester, transferin gerçekleşmesi için her şeyi denedi. Zaman çok kısaydı, sağlık kontrolleri yetişmedi. Kader, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.



Nampalys Mendy bu sezon Premier League 2'de sadece 3 maçta 272 dakika forma şansı bulabildi. 29 yaşındaki ön libero, Leicester City'ye 2016 yılında 15.5 milyon euro'ya transfer olmuştu.