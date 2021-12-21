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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan Adana Demirspor sonrası transfer açıklamasında bulundu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşma sonrası Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. İnan, "Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üstünde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz." dedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 22:28 Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2021 Salı 22:34
Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan Adana Demirspor sonrası transfer açıklamasında bulundu

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Selçuk İnan, Adana Demirspor mağlubiyeti sonrası konuştu.

İŞTE İNAN'IN AÇIKLAMALARI:

Çok üzgünüz. Belki dejavu olacak ama hep aynı şeyleri söylüyoruz. Aslında iyi bir oyun ortaya koyduk ama bunu skora çeviremiyoruz, bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Çok düşünüyoruz, çok çalışıyoruz. Az önce hocamızla da konuştuk. Çalışarak gelişemiyorsak, değişerek de gelişebiliriz. Kaliteli oyuncular da gerekiyor gol yapabilmek için. Oyuncularımız var ama bu dönemde bir şekilde bunu başaramıyoruz. Skora çeviremediğimiz için ne söylesek anlamlı gelmiyor.

Belki yeni oyuncular gerekebilecek. Bunun üstünde çalışmalarımız var. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz.

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