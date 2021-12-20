GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

Haberde, Galatasaray 'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.

Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.