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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde olan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider bitirerek son 16'ya kalmayı başarmıştı. Transfer çalışmalarına hız veren sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ismin gündeme geldiği iddia edildi. Arjantin basınında yer alan haberde Cimbom'un Boca Juniors forması giyen 25 yaşındaki Campuzano ile ilgilendiği yazıldı. (Kemal Tamtürk - DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2021 Pazartesi 10:57
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

CİMBOM CAMPUZANO İÇİN DEVREDE

Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Campuzano için devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Cimbom için Campuzano iddiası

PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO

Önlibero mevkisinde görev yapan 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro... Bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan Campuzano, bin 137 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

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