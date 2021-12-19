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Galatasaray'da Fatih Terim'den Fenerbahçe açıklaması! "Tisserand kırmızı gormemeliydi"

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e yüklenen deneyimli çalıştırıcı, Diagne'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun öncesinde Tisserand'a verilen kırmızı kartı eleştirdi. Terim, oyunun kesilmemesi ve penaltının verilmesi gerektiğini ifade etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 18:08 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 18:28
Galatasaray'da Fatih Terim'den Fenerbahçe açıklaması! "Tisserand kırmızı gormemeliydi"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kulüp televizyonuna flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Halil Umut Meler'e yüklenen deneyimli çalıştırıcı, Diagne'nin ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonun öncesinde Tisserand'a verilen kırmızı kartı eleştirdi. Terim, oyunun kesilmemesi ve penaltının verilmesi gerektiğini ifade etti.

İşte o sözler...

"Fenerbahçe maçında Diagne'nin penaltı pozisyonundan önce, Halil Umut, düdük çaldım dedi. Ve Fenerbahçeli oyuncuya ikinci sarı kartı verdi. O pozisyonun ikinci sarı kartla alakası yok. O penaltıyı vermemek için. Eğer bu hareket varsa, avantaj yok kırmızı kartta diyor kural. Çıkaracaksın. Halil Umut, oyunu kesiyor. Gol pozisyonundayız, oyunu kesiyor. Bu pozisyonunda sarı kart var diyor. Yapacağı başka manevra kalmadı orada."

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