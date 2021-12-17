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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray yönünü ara transfer dönemine çevirdi. Sarı-kırmızılıların listesinde yer alan isimlerden olan Patrick Berg'den ise kötü haber geldi. Yıldız isim Fransa yolcusu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2021 Cuma 14:19
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

Süper Lig'de aldığı üst üste kötü sonuçlara karşın UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği E Grubu'nu zirvede tamamlayarak son 16'ya kalan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

Kış transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte kadrosuna yapacağı birkaç takviyeyle takımı güçlendirmeyi planlayan sarı-kırmızılılarda önceliklerden biri de orta saha transferi...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

Sezon başında kadrosuna kattığı Gustavo Assunçao'nun bekleneni verememesi nedeniyle Brezilyalı futbolcuyla yollarını ayırmayı planlayan Cimbom, bu bölge için eski oyuncusu Gedson Fernandes'i transfer etmek istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

Portekizli oyuncunun transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fernandes'in alternatifi ise Patrick Berg olarak belirlenmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

LENS DE TALİP OLDU

A Spor'dan Mert Kılıç'ın aktardığı habere göre sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında da gündeme gelen Berg için nabız yoklamaya devam ederken, oyuncunun talipleri artmaya devam ediyor. Norveç basınından Nettavisen'de yer alan habere göre; Heerenveen ve Celtic'in de gündemindeki 24 yaşındaki futbolcuya Ligue 1 ekibi Lens de talip oldu. Haberde Fransız ekibinin Bodo-Glimt ile görüşmelere başladığı ve ilk teklifin yapıldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

PATRICK BERG KİMDİR?

24 Kasım 1997 tarihinde Norveç'in Bodo kentinde dünyaya gelen Patrick Berg, futbola Bodo-Glimt altyapısında başladı. Mart 2014'te A takıma yükselen Norveçli futbolcu, bu sezon çıktığı 13 maçta 4 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın istediği Patrick Berg Lens'e transfer oluyor!

Norveç Milli Takımı ile 9 maçta görev alan 24 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2022'ye kadar devam ediyor. Berg'in güncel piyasa değeri ise 1.6 milyon Euro.

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