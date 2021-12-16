Haberler Galatasaray Galatasaray'da bir istifa daha! Rezan Epözdemir'in ardından Köksal Ünlü...

Galatasaray'da bir istifa daha! Rezan Epözdemir'in ardından Köksal Ünlü...

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılarda başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in, yapacağı toplantıda istifasını resmen açıklaması beklenirken, yeni bir gelişme daha yaşandı. Buna göre Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü de, istifa etti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 18:37 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 19:29
Galatasaray'da bir istifa daha! Rezan Epözdemir'in ardından Köksal Ünlü...

Galatasaray yönetiminde bir istifa daha gerçekleşti. 15 Aralık günü sarı kırmızılıların başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in istifa edeceği ifade edilirken, bir isim daha yönetimden ayrıldı.

Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 17 Aralık Cuma günü basın toplantısı yapacağını ifade etmişti. Bu basın toplantısında Rezan Epözdemir'in istifasının gerekçelerinin açıklanacağı belirtiliyordu.

BİR İSİM DAHA EKLENDİ
Bununla beraber Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü de istifa etti. Ünlü, yaptığı açıklamayla istifa gerekçesinin yönetim kurulu içinde yaşadığı idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklar olduğunu ifade etti.

Köksal Ünlü, "22 Haziran 2021'den bugüne şeref ve onur duyarak sürdürdüğüm Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Sekreterlik görevlerimden kendi irademle istifa etmiş bulunuyorum. İstifa gerekçem; son dönemde Yönetim Kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Sarı-kırmızı renklere gönül vermiş herkesin bilmesini isterim ki 6 ay boyunca görevimi Galatasaray'a yakışan şekilde ifa ettim ve bence bazen böyle bir istifa da Galatasaray'a hizmettir. Çocukluk aşkıma olan sevdam yaşadığım müddetçe baki kalacak. Başkanımız ve Yönetim Kurulu'na sonsuz başarılar dilerim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.


DİĞER
Seren Serengil'in ameliyat öncesi 'rıza' videosu çekildi! "Doktor sorumluluk almak istemiyor, ne yapacağını da bilmiyor!"
Genç kızlara taş çıkartan anne! Kızıyla arkadaşlık sitesine üye oldu kimseyi inandıramadı...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor