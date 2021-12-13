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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif! Atletico Madrid... (GS spor haberi)

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla dikkatleri üstüne toplayan Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. 23 yaşındaki yıldız oyuncu için son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid devreye girerken, Cimbom'un kapısını dev bir teklifle çaldı. İşte o rakam ve tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif! Atletico Madrid... (GS spor haberi)

Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüpleri onu kadroya katmak için amansız bir yarış içerisinde...

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif! Atletico Madrid... (GS spor haberi)

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif! Atletico Madrid... (GS spor haberi)

Cimbom'da Teknik Direktör Fatih Terim, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kaldıkları için kadrodan herhangi bir oyuncuyu kaybetmek istemiyor. Sarı-Kırmızılı Yönetimin çılgın teklife devre arasında vereceği cevap merak ediliyor.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif! Atletico Madrid... (GS spor haberi)

Kerem Aktürkoğlu bu sezon tüm kulvarlarda 27 maça çıkarken 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 23 yaşındaki yıldız futbolcu milli takımda ise 8 karşılaşmada 3 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldızın Sarı- Kırmızılılar'la olan sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor.

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