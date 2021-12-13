GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Kerem Aktürkoğlu'na çılgın teklif! Atletico Madrid... (GS spor haberi)

Galatasaray'daki başarılı performansı sonrası Avrupa'nın devleri Kerem Aktürkoğlu için sıraya girdi. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol kulüpleri onu kadroya katmak için amansız bir yarış içerisinde...

Takvim'in haberine göre; Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızının son talibi ise İspanyol devi Atletico Madrid... La Liga'nın güçlü temsilcisi, milli yıldız için 14 milyon Euro'yu gözden çıkardı. İspanyollar devre arasında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturacak ve anlaşma zemini arayacak.