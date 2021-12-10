Zamalek’ten FIFA tehdidi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yaptığı açıklamada, Mostafa Muhamed'in transferinin bitmesiyle ilgili "Bir mektuba bakar" dedi... Ancak Zamalek'in yeni seçilen Başkanı Mortada Mansour bir kez daha Galatasaray'ın yoluna taş koyacağını açıkladı. Mansour yaptığı açıklamada, "Mostafa Mohamed'in sözleşmesi Emad Abdel-Aziz tarafından imzalandı. Sözleşmedeki imza bir yönetim kurulu üyesi tarafından atıldı. Ancak komite üyelerinin yönetmeliklere göre bunu yapma hakları yok" dedi. Mohamed'in durumunu Galatasaray'la görüşeceklerini söyleyen Başkan Mansour, anlaşama olmazsa sözleşmenin gayrimeşru olduğu iddiasıyla FIFA'ya gideceklerini söyledi.
DEĞERİ DAHA FAZLA
Başkan Mansour, "Mohamed'in değeri Galatasaray'ın kontrat satın alma maddesinden (4 milyon dolar) çok daha fazla... O 10 veya 15 milyon dolar değerinde" açıklamasını yaptı. Normal şartlarda Galatasaray, 4 milyon dolar'ı yatırması halinde golcünün tapusunu alacak.