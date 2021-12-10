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Morutan kavgası büyüyor

Botoşani'nin finansörü Valeriu Iftime, Olimpiu Moruțan'ın Galatasaray'a transfer yüzünden artık Gigi Becali'yi artık aramayacağını açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Morutan kavgası büyüyor
Botoşani'nin finansörü Valeriu Iftime, Olimpiu Moruțan'ın Galatasaray'a transfer yüzünden artık Gigi Becali'yi artık aramayacağını açıkladı. Iftime, DigiSport'a yaptığı açıklamada; "Bu dava için artık Becali'yi aramayacağım. Şu andan itibaren konu iki kulübün başkanları arasında değil, avukatları arasında... Önce Galatasaray'dan parayı alacaklar sonra benim payımı ödeyecekler. Ama bu öyle bir para transferi değil. Bu miktar birçok bonus tarafından şartlandırılmış durumda" dedi. Valeriu Iftime, Morutan'dan yüzde 10'luk paylarını isterken gerçek rakamın Becali tarafından gizlendiğini ve bu nedenle parayı alamadıklarını kaydetti.
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