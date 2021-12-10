GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlandı ve son 16'ya kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.
Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlandı ve son 16'ya kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.
Teknik Direktör Fatih Terim'in, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek için devre arasında takıma takviyenin şart olduğunu yönetime iletti.
Bu doğrultuda izleme komitesinin ve menajerlerin önerdiği oyuncuları tek tek inceleyen Galatasaray, Florin Tanase için temaslara başlamıştı.
FLAŞ TRANSFER İDDİASI
Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sonra erecek yetenekli orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Romanya basınında yer alan haberde Al Ain'in ardından Al Hilal'in de devreye girdiği iddia edildi.
Razvan Lucescu'nun eski takımı Al Hilal'in yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyerek devre arasında kadrosuna katacağını iddia etti.