GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlandı ve son 16'ya kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.

Teknik Direktör Fatih Terim'in, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek için devre arasında takıma takviyenin şart olduğunu yönetime iletti.