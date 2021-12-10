Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan'da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda harekete geçen sarı kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki Florin Tanase için devreye girmişti. Romanya basınında yer alan haberde 2022 yazında sözleşmesi sonra erecek olan yıldız futbolcunun imza atacağı takım duyuruldu. İşte detaylar... (Kemal Tamtürk / DIŞ HABERLER)

KEMAL TAMTÜRK Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 18:33 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 18:50
GALATASARAY HABERLERİ: Aslan da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu lider olarak tamamlandı ve son 16'ya kalmayı başardı. Sarı kırmızılılar, ligin ikinci yarısına iddialı bir şekilde girmek için transfere yöneldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Teknik Direktör Fatih Terim'in, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı bir sezon geçirmek için devre arasında takıma takviyenin şart olduğunu yönetime iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Bu doğrultuda izleme komitesinin ve menajerlerin önerdiği oyuncuları tek tek inceleyen Galatasaray, Florin Tanase için temaslara başlamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

FLAŞ TRANSFER İDDİASI

Sözleşmesi 2022 Haziran ayında sonra erecek yetenekli orta saha için flaş bir iddia ortaya atıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Romanya basınında yer alan haberde Al Ain'in ardından Al Hilal'in de devreye girdiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Aslan da istemişti! Florin Tanase imzayı atıyor

Razvan Lucescu'nun eski takımı Al Hilal'in yıldız futbolcunun serbest kalma bedeli olan 5 milyon Euro'yu ödeyerek devre arasında kadrosuna katacağını iddia etti.

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