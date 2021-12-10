Haberler Galatasaray Çim sanki kum gibiydi

Çim sanki kum gibiydi

Berkan Kutlu, maç sonunda keyifliydi. Genç futbolcu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Saha şartları çok iyi değildi. Kum gibi bir çim vardı. Çok zordu. Geldik buraya. Liderdik. Hocamızın taktiklerini uyguladık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Aralık 2021 Cuma 06:50
Çim sanki kum gibiydi
Berkan Kutlu, maç sonunda keyifliydi. Genç futbolcu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Saha şartları çok iyi değildi. Kum gibi bir çim vardı. Çok zordu. Geldik buraya. Liderdik. Hocamızın taktiklerini uyguladık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Hazal Kaya ikinci kez anne mi oluyor? Ali Atay'ın heyecanlandıran paylaşımının sırrı ortaya çıktı!
İlkay Gündoğan'ın sevgilisi Sara Arfaoui’ye yaptığı evlilik teklifi sosyal medyayı salladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor