Çim sanki kum gibiydi

Berkan Kutlu, maç sonunda keyifliydi. Genç futbolcu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Saha şartları çok iyi değildi. Kum gibi bir çim vardı. Çok zordu. Geldik buraya. Liderdik. Hocamızın taktiklerini uyguladık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Berkan Kutlu, maç sonunda keyifliydi. Genç futbolcu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok güzel mücadele ettik. Saha şartları çok iyi değildi. Kum gibi bir çim vardı. Çok zordu. Geldik buraya. Liderdik. Hocamızın taktiklerini uyguladık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.