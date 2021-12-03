GALATASARAY HABERLERİ - Olağanüstü toplantı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yarın olağanüstü basın toplantısı düzenleyecek. PFDK ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapacağı basın toplantısıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14.00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır."
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yarın olağanüstü basın toplantısı düzenleyecek. PFDK ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapacağı basın toplantısıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14.00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır."