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GALATASARAY HABERLERİ - Olağanüstü toplantı!

Galatasaray Başkanı Burak Elmas yarın olağanüstü basın toplantısı düzenleyecek. PFDK ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapacağı basın toplantısıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14.00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır."

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Olağanüstü toplantı!
Galatasaray Başkanı Burak Elmas yarın olağanüstü basın toplantısı düzenleyecek. PFDK ve MHK atamalarına yönelik son kararların değerlendirilmesinin yapacağı basın toplantısıyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Başkanımız Burak Elmas, son haftalarda verilen TFF Disiplin Kurulu cezaları ve MHK atamalarına yönelik, Kulübümüz Yönetim Kurulu ve değerlendirme kararlarını, 4 Aralık Cumartesi saat 14.00'te olağanüstü bir basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşacaktır."
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