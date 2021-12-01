Haberler Galatasaray Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu'na 7 talip! '30 milyon Euro...'

Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu'na 7 talip! '30 milyon Euro...'

Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Kerem Aktürkoğlu için 7 kulüp sıraya girdi. Fransız basını bu kulüpleri tek tek açıklarken, Kerem'in transferini noktalamak için gerekecek bonservis bedelini de yazdı. İşte detaylar... (Görkem Ağgündüz / Dış Haberler)

GÖRKEM AĞGÜNDÜZ Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 09:28
Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu'na 7 talip! '30 milyon Euro...'

2020-21 sezonunun başında 3. Lig'den Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'na da yükselen Kerem Aktürkoğlu için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, sarı kırmızılı yıldızın geleceğini masaya yatırırken, 7 kulübün talip olduğunu belirtti.

İşte Fransız basınına yansıyan o haber;

"Fransız kulüpleri şimdiden transfer dönemine hazırlanıyor. Bu doğrultuda Marsilya, Lyon ve Lille, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu iyi bir performans sergiliyor ve talipleri artıyor. Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı asistle takımının galibiyetinde ve tur atlamasında büyül rol oynadı.

Oyuncunun arzusu, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayan daha prestijli bir kulübe gitmek. İlgilenen takımlar arasında; Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya var.

Bu nedenle 3 Fransız kulübünün kanat oyuncusunu almak için şansı var ancak oyuncuyu ve takımını ikna etmeleri gerekecek.

Bu transferin bedeli 30 milyon Euro'ya çıkabilir. Ligue 1 kulüpleri için önemli bir miktar."

DİĞER
Son dakika: Süper Lig şampiyonluğu için çarpıcı sözler: "Terim ve Sergen toparlar ama Pereira..."
Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan Cep Herkülü'nün yapımcısı Mustafa Uslu'ya gasp şoku! 6 milyonluk tehdit ve yağma girişimi
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor