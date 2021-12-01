Galatasaray haberleri | Kerem Aktürkoğlu'na 7 talip! '30 milyon Euro...'

2020-21 sezonunun başında 3. Lig'den Galatasaray'a transfer olan Kerem Aktürkoğlu, gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazandı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'na da yükselen Kerem Aktürkoğlu için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor. Fransız basını, sarı kırmızılı yıldızın geleceğini masaya yatırırken, 7 kulübün talip olduğunu belirtti.

İşte Fransız basınına yansıyan o haber;

"Fransız kulüpleri şimdiden transfer dönemine hazırlanıyor. Bu doğrultuda Marsilya, Lyon ve Lille, Galatasaray'ın kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

Galatasaray'ın 23 yaşındaki futbolcusu iyi bir performans sergiliyor ve talipleri artıyor. Avrupa Ligi'nde Marsilya'ya karşı yaptığı asistle takımının galibiyetinde ve tur atlamasında büyül rol oynadı.

Oyuncunun arzusu, düzenli olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayan daha prestijli bir kulübe gitmek. İlgilenen takımlar arasında; Valencia, Lazio, Wolfsburg, Frankfurt, Lyon, Lille ve Marsilya var.

Bu nedenle 3 Fransız kulübünün kanat oyuncusunu almak için şansı var ancak oyuncuyu ve takımını ikna etmeleri gerekecek.

Bu transferin bedeli 30 milyon Euro'ya çıkabilir. Ligue 1 kulüpleri için önemli bir miktar."