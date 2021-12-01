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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan olay sözler! "Soyunma odasında gizli ses kaydı yapan gözlemciler var"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların başkanı Burak Elmas, yaptığı konuşmada TFF'ye yönelik flaş ifadelerde bulundu. Başkan Elmas, "Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız,sistemi değiştireceğiz” dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2021 Çarşamba 13:01
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan olay sözler! "Soyunma odasında gizli ses kaydı yapan gözlemciler var"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, medya mensuplarıyla sohbet toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Elmas, "Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) çözüm istemeyen, çözümsüzlükten beslenen isimler var. Tff'de seçimlere hazırlanan gruplar Nihat Özdemir'i de zor durumda bırakıyor. Bizim TFF'den isteğimiz eşit uygulama. Hakemlerin kararları kulübe ve kişiye karşı aynı olmalı. Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren gözlemciler var. İlk defa kulüp başkanları aynı konularda mutabık. Biz sisteme uymayacağız,sistemi değiştireceğiz" dedi.

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