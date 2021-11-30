GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'e rotasyon tepkisi! Dünya yıldızları... (GS spor haberi)

Malatya'dan beraberlikle ayrılarak lider Trabzonspor'un 14 puan gerisine düşen Galatasaray'da taraftarlar isyan bayrağını açtı. Takvim Gazetesi'nin derlediği habere göre sarı-kırmızılılar kaybedilen 2 puandan daha çok, Fatih Terim'in sahaya sürdüğü 11'e sert tepki gösterdi.



3 KİLİT İSİM KULÜBEDE



Tecrübeli hocanın, 3 gün önce Marsilya'yı dize getiren takımın hücumdaki en kilit 3 ismi Kerem, Feghouli ve Cicaldau'yu yedek bırakıp rotasyona gitmesi sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "M.City, Liverpool, PSG rotasyon mu yapıyor?" ifadesini kullandı. Terim'in bu sezon rotasyona gittiği 4 maçta 7 puan kaybedilmesi dikkatleri çekiyor. Terim daha önce 3-0 kaybedilen Kayseri ile 0-0 berabere biten Karagümrük maçlarında da takımın önemli isimlerini dinlendirme yoluna gitmişti.



MECBUREN YAPIYOR!



Yine Fatih Terim'in rotasyon yaptığı Çaykur Rizespor deplasmanında ise son saniyelerde gelen tartışmalı bir golle 3 puana ulaşılmıştı. Başarılı hoca daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, yoğun maç trafiği nedeniyle mecburen bu tür kararlar aldıklarını söylemişti.



MESSI YORULMUYOR



Terim'in yaptığı rotasyonla ilgili tepkiler sürerken, büyük ligdeki uygulamalar tartışmayı büyüteceğe benziyor. Başta 34 yaşındaki Messi, 33 yaşındaki Lewandowski ve 32 yaşındaki Benzema olmak üzere önde gelen yıldızların 1 hafta içinde 3 maça da 11'de başlaması dikkatleri çekiyor. Messi ve Lewandowski tam 270 dakika sahada kalırken, Benzema da 259 dakika forma giydi.