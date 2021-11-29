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GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar yaptı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takımın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera ise maç sonu yaptığı değerlendirmede, hakem kararlarını eleştirdi ve geçtiğimiz hafta oynadıkları Fenerbahçe derbisine gönderme yaptı. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2021 Pazartesi 09:40
GALATASARAY HABERLERİ - Fernando Muslera Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı sonrası flaş açıklamalar yaptı!

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım rakibiyle 0-0 berabere kalırken maçta tartışmalı pozisyonlar yaşandı.

🎙Mücadele sonrası bu pozisyonlara değinen sarı-kırmızılıların deneyimli kalecisi Muslera, şunları dile getirdi:

Futboldan daha önemli, bizi çok üzüntüye boğan bir haber aldık. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Nur içinde yatsın. Çok saygıdeğer biriydi. Hepimizin başı sağ olsun. Bu haber bizi maçtan önce çok üzüntüye soktu.

Gol atmamız gerekiyordu, bu tip maçlarda pozisyon bulduğunuzda gol atmanız gerekiyordu. Bugün yine verilmeyen bir penaltımız var. Bunları çok konuşmak istemiyorum. Stüdyoda Volkan var, eski Fenerbahçeli benim arkadaşım. Kendisine selam söylüyorum. Öncelikle maçın adamını seçmeye çalışıyordunuz. Tartışmasız Ertaç. Çok iyiydi. Birçok pozisyonu kurtardı. Bize karşı genelde iyi oynuyor kendisi.

Geçen hafta Mesut'un golünden önce Kerem'e yapılan bir faul var. Bunları ne yazık ki konuşmak zorunda kalıyoruz. Hem derbide verilmeyen kararlar hem de bugünkü kararlar.

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