Haberler Galatasaray Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 yolu...

Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 yolu...

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Fransız temsilcisi Marsilya’yı sahasında 4-2 mağlup ederek bir üst tura çıkmayı garantiledi. UEFA Avrupa Ligi'ndeki format gereği gruplarını lider tamamlayan takımlar diret olarak son 16 turuna çıkacak. Sarı-kırmızılılar da grubunu lider tamamlayı Şubat ayını maç oynamadan geçmek istiyor. Peki Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 yolu...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 23:06
Galatasaray gruptan nasıl lider çıkar? İşte Galatasaray'ın Avrupa Ligi son 16 yolu...

Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu 5. maçında Marsilya'yı Nef Stadı'nda konuk etti. Zorlu karşılaşma sarı-kırmızılıların 4-2 üstünlüğü ile tamamlandı.

Grubun diğer maçında Lazio deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 3-0'lık skorla devirdi.

GALATASARAY GRUPTAN NASIL LİDER ÇIKAR?

Galatasaray ve Lazio'nun şimdiye kadar attığı ve yediği goller eşit. İki takım da 4 averaja sahip. Dolayısıyla Lazio'nun 1-0 galip gelmesi dahi Galatasaray'ı grupta 2. konuma düşürüyor. Bu nedenle sarı kırmızılı ekibin grubu lider tamamlamak için Roma'dan en az bir beraberlik veya galibiyetle dönmesi gerekiyor.

GRUPTAN LİDER ÇIKMAK NEDEN AVANTAJLI?

Gruptan lider olarak çıkan takımlar UEFA Şampiyonlar Ligi üçüncüleriyle eşleşmiyor. Dolayısıyla fikstür şansı açısından Galatasaray'ın gruptan lider olarak çıkması temsilcimizin lehine olacak.

Avrupa Ligi E Grubu puan durumu :

1- Galatasaray / 11 puan

2- Lazio / 8 puan

3- Marsilya / 4 puan

4- Lokomotiv Moskova / 2 puan

3. SIRADA BİTİRENLER KONFERANS LİGİ'NE

Grubunu 3. sırada bitirecek takımlar UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına adını yazdıracak.

FİNAL 18 MAYIS 2022'DE

UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.

DİĞER
Galatasaray Marsilya maçı hangi kanalda? GS Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta, şifreli mi ve hangi kanalda?
Galatasaray'ı sarsan sakatlık! Cicaldau oyunu bıraktı...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor