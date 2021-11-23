Haberler Galatasaray Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Süper Lig'in 13. haftasındaki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, yenik duruma düştüğü maçı son dakikalarda attığı golle 2-1 kazanarak ligde 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmayı Sabah Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendiren usta yazar Hıncal Uluç, flaş ifadeler kullandıç İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2021 Salı 11:11
Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

"Fatih Terim yesin içsin, VAR'a dua etsin.. Öylesine taraflı, öylesine çifte standartlı bir VAR vardı ki, gündemi değiştirdi ve elindeki kadroyla, 50 bin seyircisi önünde ve kendi sahasında bu Fener'e fark atacak güçteyken, hem de rakip 10 kişi kalmışken yediği golle yenilen Fatih Terim'i kurtardı..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Bizimki dahil, gazetelere şöyle bir göz attım.. Fatih Terim'i konu eden bile yok.. Bir tek Kemal Belgin, Türkiye'de "Bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; o da galiba Galatasaray'ın bir hoca değişikliğine gitmenin eşiğine geldiğidir" diye yazdı o kadar.. Gerisi Fener destanı manşetler ve hakem eleştirileriyle doluydu.. Fatih Terim, şimdilik yakayı sıyırmış görünüyor.. Liderin 12 puan gerisinde kalıp takımı 8'inci duruma düşürdüğü halde..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maç sonunda bir basın toplantısı yaptı. Aslında çok da önemli şeyler söyledi. Ama lafı uzattıkça uzattı. Bir de sorular almaya başlayıp gece yarısına yaklaşınca, hem mesaj kayboldu, hem de gazetelerde yer alma şansı ve yeri azaldı. Burak kardeşim, bir defa yanlış hedef gösterdi.

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Sahadaki hakem Halil Umut Meler'e saldırdı. Onu kötü niyetle itham etti. Kötü niyetli hakem, en kritik anda, durum 1-1 iken, rakibin stoperi Tisserand'ı faul olduğu dahi tartışılacak bir pozisyonda oyundan atar mıydı, mesela?. Oysa sarı kartlı Marcao'nun, iki net, ikinci sarılık pozisyonuna göz yumar mıydı, mesela..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Sahadaki hakemden şikâyet etmesi gereken başkan varsa, Ali Koç olmalıydı, Burak Elmas değil. Burak, hedefine VAR'ı koyacaktı. Maçı alenen ve resmen Galatasaray'dan alıp Fener'e veren VAR hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu. Diagne'nin golünde, Berisha'yı ittiği için, saha hakemini VAR'a davet eden Uğurlu, bire bir pozisyonda Berkan'ı iten Serdar Dursun'a sessiz kalmış ve "Gel bak, burada penaltılık pozisyon var" dememişti. Tıpkı, Fener'in golünde, asisti yapan İrfan Can'ın Kerem'i iterek topu almasına da seyirci kaldığı gibi..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

VAR hakemi, "çağırmadığı" pozisyonlarla Fener'e bir gol kazandırmış, Galatasaray'ın bir penaltısını yemiş, çağırdıklarıyla da Galatasaray'ın bir golünü iptal etmişti. Yani VAR olmasa, Galatasaray maçı kazanacaktı. Burak Elmas, sahadaki hakemi hedef aldı oysa. VAR'ı hedef alsa ve dünkü Sabah Spor'da bir film şeridi gibi sıralanan pozisyonları sayıp, VAR'ın Fener lehine uyguladığı çifte standartları örnek verse ve "Suçlu VAR da değil, böylesi bir kötü niyete izin veren sistemdir. Ben yarın sabahtan başlayarak, tüm kötülüklerin anası bu sistemle savaşa başlayacağım" deyip lafı kısa kesse, bugün gazetelerde daha çarpıcı yer alırdı.

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Burak kardeşim, bir soru üzerine de "Hocamız Fatih Terim'in arkasındayız" dedi. Kayınpederi Faruk Süren'in 1995'te dediği ve yaptığı gibi.. Göreve geldikten üç ay sonra Ali Sami Yen'de Fener'e 4-0 yenilen Fatih Terim'in arkasında durduğu için, Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı, ardından Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Ama Burak'ın bilmediği ya da görmezden geldiği bir şey vardı. Fatih Terim 2021, Fatih Terim 1995'in gölgesi bile değildi.

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Sahaya çıkardığı 11, gene Türk nefretinin ifadesiydi. 8+3 kuralı olmasa, Berkan, Halil ve Kerem mi oynardı yoksa Babel, Mohamed, Diagne mi?. Kafasında tükenmeyen Türk nefreti yüzünden Ömer ve Alpaslan gibi iki adamın Milli Takım'ın değişmezleri olmasını engelledi, Fatih.. Mesut gibi hızı olmayan bir adamı 40 metrelik koşuda bile yakalayamayan Yedlin'i sırf "Türk değil" diye oynatıp golü yedirdi. Gene ayni nefret yüzünden, genç Galatasaraylılar, Barış Alper, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı aklına bile getirmez oldu. Bu gençleri Milli Takım hocası Alman Kuntz'un nasıl kullandığına bile gözlerini yumdu, zerre ders almadı.

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Halil'i, sağda ve soldaki Barış Alper ve Kerem'le çok iyi ikili oyunlar yapan ve sahanın her yerine koşan ikinci santrfor olarak kullanmıştı.. Önde, gene koşan, dağıtan ve koridorlar açan Burak vardı. Fatih'in yapacağı tek şey, Milli Takım'da fevkalade başarılı olan bu oyunu, Burak'ın yerine Mohamed'i koyarak uyarlamaktı.

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Ama koskoca(!) İmparatore(!), kendini dünkü çocuk Kuntz'dan ders almış duruma sokar mıydı, bir. İkincisi, durmadan oyuncu satın aldığı Becali'nin bu sene Galatasaray'a kakaladığı Cicaldau ve Morutan'dan vazgeçerse, yarın ona "Bunları niye aldın?" demezler miydi?. (Sahi niye aldın Hocam.. Türk gençlerini öldürmek için mi?)

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

'Hocaların derbisi olacak' demiştim. Oldu, ama tersten oldu. Pereira almadı maçı, Fatih Terim altın tepside ikram etti. Geçen sene şampiyonluğu Sergen'e hem de platin tepside ikram ettiği gibi.. Kemal Belgin kardeşim.. Haklısın, ama umutlu olma.. Bak, sıfır deneyimli Başkan Burak Elmas, Fatih Terim'e biat ettiğini açıklamak için sabahı bile beklemeden konuştu.. Yani Galatasaray camiası.. En ünlü Galatasaraylılardan Kayahan'ın şarkısındaki gibi.. "Demek yine sana hüsran Sana yine hasret var?."

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