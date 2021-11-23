Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

"Fatih Terim yesin içsin, VAR'a dua etsin.. Öylesine taraflı, öylesine çifte standartlı bir VAR vardı ki, gündemi değiştirdi ve elindeki kadroyla, 50 bin seyircisi önünde ve kendi sahasında bu Fener'e fark atacak güçteyken, hem de rakip 10 kişi kalmışken yediği golle yenilen Fatih Terim'i kurtardı..
Bizimki dahil, gazetelere şöyle bir göz attım.. Fatih Terim'i konu eden bile yok.. Bir tek Kemal Belgin, Türkiye'de "Bir gerçeğin altını çizmekte yarar var; o da galiba Galatasaray'ın bir hoca değişikliğine gitmenin eşiğine geldiğidir" diye yazdı o kadar.. Gerisi Fener destanı manşetler ve hakem eleştirileriyle doluydu.. Fatih Terim, şimdilik yakayı sıyırmış görünüyor.. Liderin 12 puan gerisinde kalıp takımı 8'inci duruma düşürdüğü halde..
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, maç sonunda bir basın toplantısı yaptı. Aslında çok da önemli şeyler söyledi. Ama lafı uzattıkça uzattı. Bir de sorular almaya başlayıp gece yarısına yaklaşınca, hem mesaj kayboldu, hem de gazetelerde yer alma şansı ve yeri azaldı. Burak kardeşim, bir defa yanlış hedef gösterdi.