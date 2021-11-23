Hıncal Uluç'tan Galatasaray Fenerbahçe derbisi sonrası flaş yorum! "VAR'a dua etsin"

Burak kardeşim, bir soru üzerine de "Hocamız Fatih Terim'in arkasındayız" dedi. Kayınpederi Faruk Süren'in 1995'te dediği ve yaptığı gibi.. Göreve geldikten üç ay sonra Ali Sami Yen'de Fener'e 4-0 yenilen Fatih Terim'in arkasında durduğu için, Galatasaray 2000 yılında UEFA Kupası'nı, ardından Süper Kupa'yı kaldırmıştı. Ama Burak'ın bilmediği ya da görmezden geldiği bir şey vardı. Fatih Terim 2021, Fatih Terim 1995'in gölgesi bile değildi.

Sahaya çıkardığı 11, gene Türk nefretinin ifadesiydi. 8+3 kuralı olmasa, Berkan, Halil ve Kerem mi oynardı yoksa Babel, Mohamed, Diagne mi?. Kafasında tükenmeyen Türk nefreti yüzünden Ömer ve Alpaslan gibi iki adamın Milli Takım'ın değişmezleri olmasını engelledi, Fatih.. Mesut gibi hızı olmayan bir adamı 40 metrelik koşuda bile yakalayamayan Yedlin'i sırf "Türk değil" diye oynatıp golü yedirdi. Gene ayni nefret yüzünden, genç Galatasaraylılar, Barış Alper, Emre Kılınç ve Oğulcan'ı aklına bile getirmez oldu. Bu gençleri Milli Takım hocası Alman Kuntz'un nasıl kullandığına bile gözlerini yumdu, zerre ders almadı.