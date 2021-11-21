Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.
👉Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.
👉Sacha Boey ve Arda Turan dışında sarıkırmızılıların eksik oyuncusu bulunmuyor. 52 bin taraftarının Nef Stadı'nı doldurması beklenirken, teknik heyet bu durumu dikkate alarak hücum ağırlıklı derbi stratejisi belirledi.
👉Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarına ve Beşiktaş deplasmanına Taylan'la başlayan Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise tek ön libero Berkan'ı kullanmaya karar verdi.