Haberler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar, her ne kadar Kadıköy'de son iki yıldır kazanıyor olsa da sahasında ezeli rakibinin bileğini bükemiyor. Teknik direktör Fatih Terim, bu istatistiği bitirmek için kolları sıvadı. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi 10 maddede Florya'da yaşananlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Milli takımlara en çok oyuncu gönderen kulüp olan Galatasaray, milli arayı boş geçmedi. Bursaspor ile hazırlık maçı oynayarak takımı gören Fatih Terim ayrıca bu maçta Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte deneyerek Boey'in yokluğunda bu bölgede alternatif isim yarattı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Sacha Boey ve Arda Turan dışında sarıkırmızılıların eksik oyuncusu bulunmuyor. 52 bin taraftarının Nef Stadı'nı doldurması beklenirken, teknik heyet bu durumu dikkate alarak hücum ağırlıklı derbi stratejisi belirledi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Avrupa Ligi'ndeki grup maçlarına ve Beşiktaş deplasmanına Taylan'la başlayan Fatih Terim, F.Bahçe derbisinde ise tek ön libero Berkan'ı kullanmaya karar verdi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Milli Takım'da forvet arkasında oynayan Halil Dervişoğlu, Fenerbahçe karşısında da bu pozisyonda görev yapabilir. Teknik heyetin stratejileri arasında ileri uçta Mohamed ve gerisinde ise Halil'in oynaması var.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Ağrıları olan Morutan yerine derbi planları Sofiane Feghouli üzerine kuruldu. Büyük maç tecrübesine güvenilen Cezayirli yıldız, Aslan'ın saha içi lideri olacak.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Fatih Terim hafta boyunca oyuncularına duran top çalışması yaptırdı. Bu sezon kornerden golü olmayan sarı-kırmızılılar, kornerden kritik goller yiyen rakipleri Fenerbahçe'ye özel, duran top setleri hazırladı.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉F.Bahçe kalesini koruyacak olan genç file bekçisi Berke Özer'in yan ve hava top zafiyeti, video-analizlerle oyunculara gösterildi. Bu eksiğin üzerine gidilmesi istendi...

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Sarı-kırmızılılar skoru erken bulması halinde derbinin 2. yarısında Kerem'i forvet olarak kullanmanın planlarını yapıyor. Terim, Kerem'in çabukluğuyla rakip stoperlerin dengesini bozacağını düşünüyor.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi | İşte 10 maddede Galatasaray cephesi!

👉Bir yıldır olduğu gibi sarı-kırmızılı takım yine maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girmedi. Oyuncular geceyi evlerinde aileleri ile geçirdi ve derbi mücadelesinin stresinden uzak tutuldu.

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