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GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

Son dakika spor haberi: Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda eksik bölgeleri belirleyen Galatasaray'da orta saha transferi için düğmeye basıldı. Sarı-kırmızılılarda öne çıkan isim, Arsenal'de forma giyen Mohamed Elneny oldu. Bir süredir Cimbom'un gündeminde bulunan Mısırlı yıldız ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia edilen ve Galatasaray'ın radarında bulunan Mohamed Elneny'nin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 18:29
GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

Galatasaray'da orta saha mevkisine takviye yapılmak için yoğun mesai harcanıyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılarda, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ismi ön plana çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilen Mısırlı yıldızın yeni rotasının sarı-kırmızılı takım olacağı öne sürülmüştü.

GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

ARTETA'DAN ELNENY AÇIKLAMASI!
football.london'ın haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Mohamed Elneny'nin ocak ayında takımdan ayrılması ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

"ELNENY'DEN MEMNUNUM"
Elneny'nin sözleşmesinin feshedileceği iddiaları üzerine Arteta, "Yine bu konuya giremem. Mohamed Elneny'den gerçekten memnunum. Ancak oyuncuların kaderlerini tartışmanın zamanı değil" şeklinde konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

Bu sezon Arsenal'da 4 maçta forma giyen Mısırlı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Elneny'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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