GALATASARAY HABERLERİ: Arsenal'dan Mohamed Elneny açıklaması! Transfer...

Galatasaray'da orta saha mevkisine takviye yapılmak için yoğun mesai harcanıyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılarda, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ismi ön plana çıktı.
Galatasaray'da orta saha mevkisine takviye yapılmak için yoğun mesai harcanıyor. Listesinde birçok isim bulunan sarı-kırmızılılarda, Arsenal forması giyen Mohamed Elneny ismi ön plana çıktı.
Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edilen Mısırlı yıldızın yeni rotasının sarı-kırmızılı takım olacağı öne sürülmüştü.
ARTETA'DAN ELNENY AÇIKLAMASI!
football.london'ın haberine göre; Arsenal Teknik Direktörü Arteta, Mohamed Elneny'nin ocak ayında takımdan ayrılması ihtimali üzerine açıklamalarda bulundu.
"ELNENY'DEN MEMNUNUM"
Elneny'nin sözleşmesinin feshedileceği iddiaları üzerine Arteta, "Yine bu konuya giremem. Mohamed Elneny'den gerçekten memnunum. Ancak oyuncuların kaderlerini tartışmanın zamanı değil" şeklinde konuştu.
Bu sezon Arsenal'da 4 maçta forma giyen Mısırlı futbolcunun kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek. Elneny'nin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.