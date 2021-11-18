Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne? 3 yıldız idmanda yer almadı

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.





Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması ile devam etti.



