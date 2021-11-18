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Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne? 3 yıldız idmanda yer almadı

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Seyircisi önündeki zorlu mücadeleyi kazanmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılılar, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarına son sürat devam ediyor. Cimbom'da kaleci Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama yapılan son antrenmanda yer almadı. İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 19:52
Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne? 3 yıldız idmanda yer almadı

Süper Lig'in 13. haftasında pazar günü derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne? 3 yıldız idmanda yer almadı

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başlayıp, gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması ile devam etti.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne? 3 yıldız idmanda yer almadı

Daha sonra iki gruba ayrılan oyuncular savunma ve hücum varyasyonları üzerine çalıştı. Antrenman, çift kale oyununun ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi.

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi son durum ne? 3 yıldız idmanda yer almadı

3 YILDIZ İDMANDA YOK!
Sarı-kırmızılı ekipte, Milli takımlardan dönen Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed, Bartuğ Elmaz ve Kaan Arslan takımla birlikte yapılan antrenmanda yer aldı. Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama ise antrenmanda yer almadı.

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