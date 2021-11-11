UEFA'dan 2 maç ceza

Galatasaray, Olimpik Marsilya maçında yaşanan olayların faturasını çıkardı. UEFA Temyiz Kurulu; denetim, etik ve disiplin kurulunun 30 Eylül'de Velodrome Stadı'nda oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray hakkında verdiği kararı onadı. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının meşale yakması ve sahaya madde atması nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçına seyircisiz çıkma ve 50 bin Euro para cezası aldı.
Galatasaray, Olimpik Marsilya maçında yaşanan olayların faturasını çıkardı. UEFA Temyiz Kurulu; denetim, etik ve disiplin kurulunun 30 Eylül'de Velodrome Stadı'nda oynanan müsabakayla ilgili Galatasaray hakkında verdiği kararı onadı. Sarı-kırmızılı kulüp, taraftarlarının meşale yakması ve sahaya madde atması nedeniyle UEFA organizasyonlarındaki 2 deplasman maçına seyircisiz çıkma ve 50 bin Euro para cezası aldı. Ayrıca statta oluşan hasar için 8 bin Euro ceza verildi. Galatasaray, Lazio ile deplasmanda oynayacağı maçta taraftarından yoksun kalacak.