Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

Son dakika Galatasaray haberleri... Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında konuk ettiği Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmış maçın ardından ise hakemin konuk takımın oyuncusuna iki sarı kart göstermesine rağmen kırmızı kart çıkarmaması gündem olmuştu. Sarı-kırmızılı takımın bu konuda UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusunun sonuçlandığı bildirildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 08:40
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

İstanbul'da oynanan Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçında 90+1. dakikada konuk takımın oyuncusu Dmitri Jivoglyadov Kerem Aktürkoğlu'nu çekerek düşürdü. Pozisyonun hemen ardından İsviçreli hakem Sandro Scharer Jivoglyadov'a sarı kartını gösterdi. Pozisyonun ardından çıkan kavgadan aynı oyuncu bu kez olaylara karışıp tribünlere doğru hareket yaptığı için 2 dakika sonra tekrar sarı kart gördü. Kırmızı kart görmesi gereken Jivoglyadov oyuna devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

Galatasaray, resmi internet sitesinden kural hatası nedeniyle UEFA'ya başvurduğunu duyurdu. Sarı kırmızılıların açıklamasında, "Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır" denildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

Ajansspor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın başvurusu UEFA'da görüşülmedi. UEFA, kural hatası başvurusunun 24 saat içinde yapılmadığı için değerlendirmeye almadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

KURAL NE DİYOR?

Konuyla ilgili kural UEFA'nın yayınladığı Avrupa Ligi Yönetmeliği'nin 53. maddesinde yer alıyor. Söz konusu madde şöyle:

Katılımcı kulüpler, UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uyarınca, söz konusu maçın bitiminden itibaren 24 saat içinde bir maç sonucunun geçerliliğine itiraz etme hakkına sahiptir.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için UEFA'ya yaptığı kural hatası başvurusu olumsuz sonuçlandı! Sebebi ise...

GALATASARAY LİDER DURUMDA

Avrupa Ligi E Grubu'nda yer alan Galatasaray 4. maçlar sonunda 8 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci Lazio'nun 5, üçüncü Marsilya'nın 4 ve son sıradaki Lokomotiv Moskova'nın ise 2 puanı var.

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