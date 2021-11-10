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Son dakika spor haberi: UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

Son dakika spor haberi: UEFA'dan Galatasaray'a kötü haber geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Marsilya ile oynanan maçta yakılan meşaleler nedeniyle sarı-kırmızılılara 50 bin euro para cezası verildi. Öte yandan Galatasaray'a iki maçlık deplasman yasağı geldi. Sarı kırmızılı kulüp, gelecek iki deplasman maçında taraftarına bilet satamayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 13:51 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 14:18
Son dakika spor haberi: UEFA'dan Galatasaray'a ceza!

UEFA'dan Galatasaray'a ceza geldi. Marsilya ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında yanan meşaleler nedeniyle, sarı-kırmızılılara 50 bin Euro ceza verildi.

Galatasaray ayrıca, gelecek iki deplasman maçına taraftarını götüremeyecek.

UEFA'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray AŞ tarafından yapılan itiraz reddedilmiştir. Sonuç olarak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu'nun (CEDB) 18 Ekim 2021 tarihli kararı onaylanmıştır.

CEDB, Galatasaray'ın önümüzdeki 2 UEFA maçı için deplasman taraftarlarına bilet satışını yasaklamıştır. Galatasaray AŞ'ye meşale yakmak ve sahaya yabancı madde atmak nedeniyle 50 bin euro para cezası verilmiştir.

CEDB ayrıca Galatasaray AŞ'ye 8 bin euroluk hasar karşılama cezası ve Galatasaray AŞ'ye taraftarların yol açtığı zararın giderilmesi için 30 gün içinde Olimpik Marsilya ile iletişme geçmeyi emretmiştir.

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