Ryan Babel Hollanda basınına konuştu! "Hayal kırıklığına uğradım"

Galatasaray'ın 34 yaşındaki yıldızı Ryan Babel, Hollanda basınına milli takım hakkında konuştu.

Tecrübeli futbolcu konuşmasında, milli takıma yeniden dönebileceğini, henüz kapılarını kapatmadığını ifade etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Babel verdiği demeçte, "Milli takım için kapılarımı henüz kapatmadım. Bir süredir seçilmediğim doğru ama futbolcu her şeyin değişebileceğini biliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım çünkü turnuva öncesi grup maçlarının bir kısmında vardım. Avrupa Şampiyonası pandemi nedeniyle bir yıl ertelendiği için böyle bir durum oldu." dedi.



