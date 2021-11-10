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Ryan Babel Hollanda basınına konuştu! "Hayal kırıklığına uğradım"

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu yaptığı konuşmada, Van Gaal döneminde milli takıma çağırıldığını ancak Avrupa Şampiyonası'nda yer almadığını ancak milli takıma kapılarını kapatmadığını ifade etti. Öte yandan 34 yaşındaki yıldız, Avrupa Şampiyonası'nda olmadığından dolayı hayal kırıklığı yaşadığını aktardı. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 10:29
Ryan Babel Hollanda basınına konuştu! "Hayal kırıklığına uğradım"

Galatasaray'ın 34 yaşındaki yıldızı Ryan Babel, Hollanda basınına milli takım hakkında konuştu.

Tecrübeli futbolcu konuşmasında, milli takıma yeniden dönebileceğini, henüz kapılarını kapatmadığını ifade etti.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"
Babel verdiği demeçte, "Milli takım için kapılarımı henüz kapatmadım. Bir süredir seçilmediğim doğru ama futbolcu her şeyin değişebileceğini biliyorum. Avrupa Şampiyonası'nı kaçırdığım için hayal kırıklığına uğradım çünkü turnuva öncesi grup maçlarının bir kısmında vardım. Avrupa Şampiyonası pandemi nedeniyle bir yıl ertelendiği için böyle bir durum oldu." dedi.

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