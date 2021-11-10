Galatasaray'ın transfer hedefi Andrei Ivan için flaş transfer sözleri! "Giderse dönemez"

Galatasaray'ın transfer hedefleri arasında yer alan Andrei Ivan ile ilgili Universitatea Craiova yardımcı antrenörü Basarab Panduru konuştu. Rumen futbol adamı, oyuncusunun takımdan ayrılması halinde geri dönemeyeceğini söyledi.

İşte o sözler...

"Bu sezon bir çok gol attı. Takımına katkı sağladı. Fit bir oyuncu ve gitmesi gerekiyorsa, neler yapması gerektiğinin de farkında. Rusya'da ve Rapid'de oynadı.

Şimdi, üçüncü kez bizden ayrılırsa ona bir şey diyemeyiz. Futbolun ne olduğunu, gerekliliklerini biliyor. Eğer giderse, asla geri dönemez. O genç biri ama ciddi olmalı. Burada olgunluk ve gençlik arasındaki fark ortaya çıkıyor."



