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Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın hazırlık maçı şifresiz mi?

Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı iile milli arayı değerlendirmek istiyor. Futbolseverler Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı ile ilgili internette arama yapmaya başladı. Peki, Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta? Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilecek GS Bursa hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:53 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2021 Çarşamba 19:56
Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray'ın hazırlık maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de 21 puanla 4. sırada yer alan ve UEFA Avrupa Ligi'nde 8 puanla E Grubu'nda liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, milli arayı değerlendirmek için TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçına çıkacak.

Taraftarlar ise internetten maçla ilgili "Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman?, "Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı hangi kanalda?" ve "GS Bursa maçı ne zaman, hangi kanalda?" aramaları yapmaya başladı. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde seyircisie olarak oynanacak Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

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