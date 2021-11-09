GALATASARAY HABERLERİ: İtalyanlardan Jens Stryger Larsen iddiası! "Türkiye'ye gidebilir"

Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Sacha Boey'in yokluğunda görev verdiği Yedlin'in performansından memnun kalmaması üzerine yönetim harekete geçti.
Galatasaray'da ocak ayı transfer dönemi hareketliliği şimdiden başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in Sacha Boey'in yokluğunda görev verdiği Yedlin'in performansından memnun kalmaması üzerine yönetim harekete geçti.
Sarı-kırmızılılarda gündeme gelen isim ise sezon sonunda Udinese olan sözleşmesi sona erecek olan Jens Stryger Larsen...
Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek için İtalyan ekibi Udinese'ye yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Sezon sonu kulübüyle sözleşmesi sona erecek oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Aslan, bu kez transferi noktalamak istiyor.
İTALYANLAR DUYURDU
İtalyan basınında yer alan haberde Jens Stryger Larsen'in ocak ayında Galatasaray'a imza atabileceği duyuruldu. Haberde, Larsen, "Türkiye'ye gidebilir" ifadelerine yer verildi.
İKİ AYAĞINI DA KULLANIYOR
Transfer gerçekleşirse, Larsen ve Nelsson'un uyumunun savunma gücünü artırabileceği öngörülüyor. 30 yaşında ve 1.80 boyundaki deneyimli sağ bek, iki ayağını çok iyi kullanabilmesi sebebiyle sol bek mevkisinde de oynayabiliyor.
JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?
21 Şubat 1991 tarihinde Danimarka'da dünyaya gelen Jens Stryger Larsen, kariyerine Bröndby'de başladı. 2017'de Austria Wien'den Udinese'ye transfer olan Larsen'in kulübü ile olan sözleşmesi 2022'de sona erecek. İtalyan takımında şu ana kadar tüm kulvarlarda 151 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, 5 gol atarken 9 da asist yapma başarısı gösterdi. Larsen'in güncel piyasa değeri 4 milyon euro.