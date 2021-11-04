Parayı veren kararı verir!

Fatih Terim, büyük tartışma yaratan yabancı kuralının değişmesini doğru bulmadığını söyledi. Basın toplantısında soruları yanıtlayan Terim, "Bu bir bakış açısı, bir anlayış. Yasaklarla hiçbir yere varamayız. Oyuncuyu kökenine göre ayırt edemezsiniz. Parayı kulüplerin verdiği bir yerde kararı da onların vermesi gerekiyor. Bu kadar yabancı olduğu bir yerde Türk oyuncusu yetişmiyor anlayışına hiçbir gün inanmadım" ifadesini kullandı.

AÇIĞI KAPATIRLAR!

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite ile oynama başvurusu kabul edilmezken Fatih Terim, bu sorunu taraftarı ile aşacaklarını söyledi. Pandemi süreci başladığından bu yana tüm kurallara uyduklarını ifade eden Terim, "100'de yüz kapasiteye 9 Ekim'de geçileceği açıklanmıştı. Demek ki yüzde yüz kapasiteye 9'unda geçilebiliyor ama 4'ünde geçilemiyor! Bu karara da uyarız. Ama kaç kişi olursa olsun, taraftarımız 50 bin kişilik ses çıkacaktır. Ali Sami Yen'de bunlara alışkınız" dedi. Başarılı teknik adam, bugün oynayacakları Lokomotiv maçıyla ilgili ise, "Gruptan birinci çıkmak için bu maç stratejik bir önem taşıyor. Kolay maç olmayacak. 1 puanları var ama matematiksel olarak iddiaları var. Yine kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

YANIT VERMEDİ

Fatih Terim'e, yöneticiler Remzi Sanver ve Rezan Epözdemir arasındaki Beşiktaş derbisiyle ilgili görüş ayrılığı da soruldu. Deneyimli hoca, "İyi bir hava yakaladık. Uzun bir süre sonra Avrupa maçına favori olarak çıkıyoruz. Ben sahaya konsantre olmak istiyorum. Beni maruz görün" dedi ve basın toplantısını bitirdi.