Haberler Galatasaray Kerem Aktürkoğlu’nun alternatifi bulundu: Andrei Ivan

Kerem Aktürkoğlu’nun alternatifi bulundu: Andrei Ivan

Galatasaray ve Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Kerem Aktürkoğlu için, Galatasaray alternatif arayışlarına geçmişti. Sarı kırmızılılar aradığı ismi yine Romanya'da buldu: Andrei Ivan... Cicaldau'nun takımı Craiova'da forma giyen Ivan daha önce Krasnodar'a gitmiş, tutunamamış daha sonra Rapid'e kiralanmış orada da etkili olamamıştı. Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde Rumen oyuncu için girişimlerine başlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
Kerem Aktürkoğlu’nun alternatifi bulundu: Andrei Ivan

Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan birçok talibi bulunan Kerem Aktürkoğlu'nun yerine arayışlara başladı.

Menajeri Erkut Söğüt'ün, yurt dışından birçok takımla görüştüğü ortamda Kerem'in yerine gündeme gelen ilk isim Rumen Andrei Ivan...

Cicaldau'nun takımı Craiova'da forma giyen Ivan daha önce Krasnodar'a gitmiş, tutunamamış daha sonra Rapid'e kiralanmış orada da etkili olamamıştı. İki sezon önce Craiova'ya geri dönen 24 yaşındaki sol kanat, Romanya liginde 8 maçta 4 gol, 2 asistlik performansıyla Galatasaray'ın listesine adını yazdırdı.

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