Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Son antrenman...

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Son antrenman...

Süper Lig'in 10. haftasında 25 Ekim Pazartesi günü ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç öncesi flaş bir karar aldı. Sarı-kırmızılılar, Terim'in isteğiyle derbi öncesi 24 Ekim'deki son antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştireceğini açıklandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:19 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2021 Cumartesi 10:44
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den Beşiktaş derbisi öncesi flaş karar! Son antrenman...

Galatasaray, teknik direktörü Fatih Terim'in kararı ile Beşiktaş derbisi öncesi taraftarıyla bir araya gelecek.

Sarı-kırmızılı kulüp, kritik maç öncesinde, 24 Ekim Pazar günkü son antrenmanın NEF Stadyumu'nda taraftara açık şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Galatasaray'da 2018-2019 sezonunda da Beşiktaş ile oynanan derbi öncesinde bir antrenman taraftarlara açılmıştı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

İmparator Fatih Terim ve öğrencileri, Beşiktaş derbisi öncesi taraftarlarımızla bir araya geliyor!

Galatasarayımız, Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş maçı öncesi son antrenmanını Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

24 EKİM'DE NEF STADYUMU'NDA!

Galatasaray, bir kez daha taraftarı ile buluşuyor. Takımımız, deplasmanda oynanacak Beşiktaş karşılaşması öncesinde, 24 Ekim Pazar günü son antrenmanını taraftara açık olarak saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda gerçekleştirecek.

2020-2021 Kombine, Vip kombine, Loca sahipleri ve 5 Lig maç paketi satın alan taraftarlarımız antrenman etkinliğine ücretsiz olarak katılabilirler.

Biletler, 23 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 15.00'te www.passo.com.tr üzerinden 19.05 TL' den satışa sunulacaktır.

SON DAKİKA