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Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Gs UEFA maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta heyecanı devam ediyor. E grubunda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile kozlarını paylaşacak. Müsabakayı Avustralyalı hakem Harald Lechner yönetecek. Konyaspor maçını 1-0 kazanan Galatasaray, Lokomotiv Moskova'yı da yenerek puanını 7 yapmak istiyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:45 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021 Çarşamba 23:46
Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Gs UEFA maçı izle

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ülkemizi temsil eden Galatasaray, E grubundaki 3. maçında Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak. Maç ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 LOKOMOTIV MOSKOVA - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı 21 Ekim Perşembe günü saat 22:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU GALATASARAY MAÇ FİKSTÜRÜ

16 Eylül 19.45 | Galatasaray-Lazio

30 Eylül 22.00 | Marsilya-Galatasaray

21 Ekim 22.00 | Lokomotiv-Galatasaray

4 Kasım 19.45 | Galatasaray-Lokomotiv

25 Kasım 19.45 | Galatasaray-Marsilya

9 Aralık 22.00 | Lazio-Galatasaray

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