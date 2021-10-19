TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

Geçtiğimiz transfer sezonunda ismi Süper Lig ekipleriyle anılan ancak kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya devam eden Koray Günter için yeni gelişmeler yaşanıyor.
2014 yılında Galatasaray'da da forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından olan 'Foot Mercato' tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.
'Rennes Koray Günter'i istiyor' başlığıyla manşete taşınan haberde; Fransız ekibi Rennes'in savunma bölgesinde merkezi bir defans oyuncusu transfer etmek istediği bilgisi verilirken, hedefteki ismin Koray Günter olduğu belirtildi.