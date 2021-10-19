Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

Spor haberleri... 2018 yılından bu yana kariyerine İtalya Serie A'da devam eden ve daha önce Galatasaray'da da forma giymiş olan 27 yaşındaki savunma oyuncusu Koray Günter için Fransa kaynaklarından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Buna göre Günter için bir Fransız ekibi oyuncunun kulübü Verona'dan bilgi istedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2021 Salı 15:23
TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

Geçtiğimiz transfer sezonunda ismi Süper Lig ekipleriyle anılan ancak kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya devam eden Koray Günter için yeni gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

2014 yılında Galatasaray'da da forma giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu için Fransa'nın önde gelen haber kaynaklarından olan 'Foot Mercato' tarafından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

'Rennes Koray Günter'i istiyor' başlığıyla manşete taşınan haberde; Fransız ekibi Rennes'in savunma bölgesinde merkezi bir defans oyuncusu transfer etmek istediği bilgisi verilirken, hedefteki ismin Koray Günter olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

Rennes'in bu transfer için ilk hamleyi yaptığı söylenirken, 27 yaşındaki oyuncu için Verona kulübünden bilgi istendiğinin altı çizildi.

TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

Bu sezon İtalya'da 9 maça çıkan Günter, 1 gol kaydetti ve 743 dakikada sahada kaldı.

TRANSFER HABERİ - Kulübünden bilgi istendi! Galatasaray'ın eski yıldızı Koray Günter'e flaş talip

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