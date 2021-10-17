Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...

Spor haberi... Galatasaray'ın zorlu bir sürecin ardından kadrosuna kattığı Radamel Falcao ile ayrılık süreci de oldukça zorlu bir şekilde gerçekleşmişti. Sarı-Kırmızılılar'da devre arasında Falcao için uygulanan yöntemi takımın en çok kazanan isimlerin başında gelen Sofiane Feghouli için de uygulamaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Sezon başında kendisine takım bulması istenen Sofiane Feghouli çağrılara kulağını kapatınca mecburen takımda kalmıştı. Galatasaray yönetimi performansı kimseyi tatmin etmeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuyu devre arasında göndermek için kolları sıvadı.

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...

ALACAKLARININ BİR KISMI...

Takvim'in haberine göre Feghouli krizini çözmek için 'Falcao taktiği' uygulanacak. Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi alacaklarının bir kısmı ödenip feshedilmişti. Falcao da İspanya'ya gitmişti.

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...

YARISINI TEKLİF EDECEKLER

Feghouli'nin Galatasaray'a bu sezonki maliyeti bonuslarla beraber 4 milyon Euro'nun üzerine çıkıyor. Yönetimin, 32 yaşındaki futbolcuya 2 milyon Euro teklif edeceği öğrenildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...

ŞU ANA KADAR ADIM ATMADI

Şu ana kadar ayrılık konusunda hiçbir adım atmayan Feghouli'nin bu teklife nasıl yaklaşacağı soru işareti. Tecrübeli yıldız teklifi kabul etmezse sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.

SON DAKİKA