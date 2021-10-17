GALATASARAY HABERLERİ: Feghouli'ye Falcao tarifesi! Devre arasında...

Sesli dinlemek için tıklayınız.

Sezon başında kendisine takım bulması istenen Sofiane Feghouli çağrılara kulağını kapatınca mecburen takımda kalmıştı. Galatasaray yönetimi performansı kimseyi tatmin etmeyen ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Cezayirli futbolcuyu devre arasında göndermek için kolları sıvadı.

ALACAKLARININ BİR KISMI... Takvim'in haberine göre Feghouli krizini çözmek için 'Falcao taktiği' uygulanacak. Kolombiyalı futbolcunun sözleşmesi alacaklarının bir kısmı ödenip feshedilmişti. Falcao da İspanya'ya gitmişti.