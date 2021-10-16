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GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

G.Saray'ın pandemi yüzünden 2 yıldır ertelenen mali genel kurulu bugün ve yarın yapılacak. Kongrede Mustafa Cengiz döneminin hem mali hem de idari açıdan aklanıp aklanmayacağı belli olacak. Ayrıca yönetim, Bankalar Birliği anlaşması ve kulübün arazileri ile gayrimenkulleri üzerine yetki isteyecek. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

İşte Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar:

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ndeki Genel Kurul, Koronavirüs tedbirleri kapsamında basına kapalı olacak ancak iki gün boyunca GS TV'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

Saat 10'da başlayacak kongreyi yönetecek divan başkanı ilk olarak seçilecek. Başkan Burak Elmas, mali ve idari açıdan oylanacak eski yönetime kürsüde olmalarını teklif edecek.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

2019 ve 2020 yılının faaliyet ve denetim raporlarının sunumu kongre üyelerine yapılacak.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin bugün 2019, yarın da 2020 yılına ait dönemleri mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

2019'da salonu ikiye bölüp elle sayılan ve tartışılan ibra oylamasını dikkate alan kulüp yetkilileri, kapalı usul sandıklarla oylama işlemini gerçekleştirecek.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

Başkan Burak Elmas'ın 45 kişilik ekibi (yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulları) tam kadro Genel Kurul'a katılacak. Ancak tarafsız olma adına ibra oylamasında Mustafa Cengiz lehine ya da aleyhine oy kullanmayacak.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

Yarın son sözü başkan Burak Elmas söyleyecek. Elmas, gayrimenkuller (Florya arazisi, Kemerburgaz projesi, Mecidiyeköy'deki otel inşaatı, Hasnun Galip'teki kulüp binası, Kalamış Tesisleri), hisse senedi ve sermaye artırımı, Bankalar Birliği anlaşması ve yeni bütçe için sarıkırmızılı üyelerden yetki isteyecek. (Sabah)

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