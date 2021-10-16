GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da kritik gün! İşte Mali Genel Kurulu'nda yaşanacaklar... (GS spor haberi)

Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetimin bugün 2019, yarın da 2020 yılına ait dönemleri mali ve idari açıdan ibra oylamasına sunulacak.

Başkan Burak Elmas'ın 45 kişilik ekibi (yönetim, denetim, sicil ve disiplin kurulları) tam kadro Genel Kurul'a katılacak. Ancak tarafsız olma adına ibra oylamasında Mustafa Cengiz lehine ya da aleyhine oy kullanmayacak.