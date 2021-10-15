GALATASARAY HABERLERİ - Cimbom'da rotasyon zamanı! Fatih Terim'den 3 maça farklı 11

Galatasaray pazar günü oynayacağı Konyaspor maçıyla beraber sezonun en zorlu ve kritik virajlarından birisine çıkacak. Sarı-Kırmızılılar ligin ligin yenilgisiz iki takımından biri olan Konya'yı konuk ettikten sonra üst üste Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim 8 gün içinde oynanacak 3 zorlu maçtan 9 puan hedefliyor. Takvim'in haberine göre; tecrübeli hoca yorucu dönemeçte takımın sürekli diri kalması adına her maçta sahaya farklı 11'ler sürmeyi planlıyor.

SAVUNMADA ALARM!

Terim'in özellikle orta alan ve hücum kurgusunda maçtan maça değişiklikler yapması bekleniyor. Öte yandan Tuzlaspor ve İstanbulspor'la oynanan hazırlık maçlarında Nelsson-Marcao tandemine rağmen 9 gol yenmesi sonrası savunma alarmı verildi. Ligde de son oynanan Rizespor karşılaşmasında kalesinde iki gol birden gören Galatasaray'da Terim'in hem savunma oyuncuları hem de kaleciler ile özel olarak ilgileneceği öğrenildi.