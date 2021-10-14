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Sacha Boey sevinci

Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey milli arayı tedavi olarak geçirdi. Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Sacha Boey sevinci
Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey milli arayı tedavi olarak geçirdi. Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.
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