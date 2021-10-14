Sacha Boey sevinci

Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey milli arayı tedavi olarak geçirdi. Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı.
Marsilya deplasmanında sol üst arka adalesindeki sakatlığı nükseden Sacha Boey milli arayı tedavi olarak geçirdi. Hazırlık maçlarında riske edilmeyen Fransız sağ bek, tamamen iyileşti ve takımla çalışmalara başladı. Konyaspor maçında yedek soyunması beklenen Sacha Boey, kritik Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş deplasmanlarında ilk 11'de olacak.