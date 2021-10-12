SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Galatasaray 'ın başarılı hocası Fatih Terim eski öğrencileriyle bağları hiçbir zaman koparmıyor. Onlarla sürekli bağlantı haline kalıyor, bilgi alıyor, sorunları varsa dinliyor. Ama önemlisi de scout ekibine yardımcı olmalarını istiyor.

Bu isimlerden birisi de her ne kadar Galatasaray'da çok başarılı olamasa da kulüple bağlarını koparmayan Misimovic... Geçen yıl Fatih Terim'i Bosna Milli Takımı'nın başına götürmek isteyen Boşnak Milli Takımı'nın direktörü, tecrübeli teknik adama bir isim önerdi. "İzleme tavsiyesi" verdi.