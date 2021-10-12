Haberler Galatasaray SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Spor haberi... Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa çok yaklaşsa da ligi ikinci sırada tamamlayan Galatasaray, bu sezon şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor. İlk 8 haftada inişli çıkışlı bir performans gösteren Sarı-Kırmızılılar, topladığı 14 puanla 8. sırada bulunurken, forvet mevkindeki problem sürüyor. Hal böyle olunca ara transfer döneminde golcü bir ismi kadrosuna katmak isteyen teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray'ın eski yıldızı Misimovic'in önerisiyle 26 yaşındaki Bosnalı futbolcu Smail Prevljak'ı listesine ekledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2021 Salı 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Galatasaray'ın başarılı hocası Fatih Terim eski öğrencileriyle bağları hiçbir zaman koparmıyor. Onlarla sürekli bağlantı haline kalıyor, bilgi alıyor, sorunları varsa dinliyor. Ama önemlisi de scout ekibine yardımcı olmalarını istiyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Bu isimlerden birisi de her ne kadar Galatasaray'da çok başarılı olamasa da kulüple bağlarını koparmayan Misimovic... Geçen yıl Fatih Terim'i Bosna Milli Takımı'nın başına götürmek isteyen Boşnak Milli Takımı'nın direktörü, tecrübeli teknik adama bir isim önerdi. "İzleme tavsiyesi" verdi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Bu isim sezon başında 3 milyon euro'ya Salzburg'dan Eupen'e giden Smail Prevljak... Fatih Terim, Misimovic'in isteği üzerine Bosna'nın Kazakistan'ı 2-0 yendiği maçın uzun özetini izledi.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

O maçta Dzeko'nun yanında 2 gol atarak yıldızlaşan 25 yaşındaki oyuncuyu beğendi. Bunun üzerine listesine dahil etti ve yarın oynanacak Ukrayna-Bosna maçını da izleme kararı aldı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

1.87'lik Boşnak oyuncuyu yine beğenirse yönetimden şartlarının araştırılmasını isteyecek. Prevljak, Eupen'de sezona 10 maçta 4 gol, 3 asistle başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

FORVET SIKINTISI
Galatasaray'da Halil Dervişoğlu kiralık olarak forma giyiyor ve sezon sonunda takımda kalma ihtimali zayıf görünüyor. Mbaye Diagne'nin de devre arasında ayrılma ihtimali bulunuyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Terim, Mohamed'in de inişli çıkışlı performansı nedeniyle forvete bir alternatif istiyor. Bu ismin Smail Prevljak olması yüksek görülüyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da forvet sıkıntısı! Fatih Terim Smail Prevljak'ı listesine ekledi (GS haberi)

Leipzig, Liegering, Salzburg, Mattersburg ve son olarak Eupen forması giyen Smail Prevljak, kariyeri boyunca çıktığı 178 maçta 82 gol atarken 30 da asist yaptı.

SON DAKİKA