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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson'u istemedi! İşte nedeni

Son dakika Galatasaray haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a sürpriz bir öneri gelmişti. Mostafa Mohamed'in taliplerinin olması ve Mbaye Diagne'nin Premier Lig'e gitme ihtimaline karşılık Aslan'a Jordan Larsson önerilmişti. Teknik direktör Fatih Terim'in bu oyuncuyu veto ettiği ortaya çıktı. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 09:49
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson'u istemedi! İşte nedeni

Menajerler, transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'a Halil Dervişoğlu ile benzer özelliklere sahip Spartak Moskova'nın İsveçli yıldızı Jordan Larsson'u sundu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson'u istemedi! İşte nedeni

Fatih Terim ise ceza sahası içinde etkin olabilecek, güçlü bir forvet istediğinden bahsetti. Ellerinde tek vuruşu iyi, ceza sahasında kendini unutturan forvet olarak Halil'in yeterli olduğunu söyledi ve transfer önerisini veto etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson'u istemedi! İşte nedeni

Geçen sezon çok iyi bir performans gösteren Jordan Larsson, bu sezon tam bir hayal kırıklığı yarattı. Spartak Moskova'da çıktığı 11 maçta henüz gol ya da asist üretemedi. 2019 yılından beri Spartak Moskova forması giyen Jordan Larsson, İsveç Milli Takımı'nda 7 kez forma giydi ve 1 gole imza attı.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim Jordan Larsson'u istemedi! İşte nedeni

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Jordan Larsson, bir dönem Barcelona'da forma giyen efsane golcülerden Henrik Larsson'un da oğlu... Kariyerinde 228 maça çıkan genç yıldız 69 gol atarken 28 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon euro olan Larsson sağ kanatta da oynayabiliyor.

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