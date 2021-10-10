Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Ömer Bayram hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Taraftar ıslıklamıştı ama... (GS spor haberi

GALATASARAY HABERİ - Ömer Bayram hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Taraftar ıslıklamıştı ama... (GS spor haberi

Galatasaray haberi: Sarı kırmızılı formayı giyen ve bu sezon taraftarın zaman zaman tepki gösterdiği Ömer Bayram, Galatasaray sevgisini lafta bırakmadı. Sarı-kırmızılılardan yıllık 6.5 milyon TL kazanan 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte tüm detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ - Ömer Bayram hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Taraftar ıslıklamıştı ama... (GS spor haberi

Van Aanholt'un yerine Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarıda oyuna giren Ömer Bayram, Mohamed'e yaptığı asist ve hücuma verdiği destekle galibiyette önemli rol oynamıştı.

GALATASARAY HABERİ - Ömer Bayram hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Taraftar ıslıklamıştı ama... (GS spor haberi

Teknik direktör Fatih Terim'in yoğun fikstürde daha çok şans vermeyi düşündüğü Ömer, taraftar tepkisiyle karşılaşsa da çalışkanlığının ödülünü alıyor. Çocukluktan Galatasaraylı olan ve transferi açıklandığında sarı-kırmızı formalı fotoğraflarını paylaşan tecrübeli oyuncu, sevgisini lafta bırakmadı.

GALATASARAY HABERİ - Ömer Bayram hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Taraftar ıslıklamıştı ama... (GS spor haberi

MAAŞININ YÜZDE 14'ÜNE DENK GELİYOR

Sabah'ın haberine göre; 30 yaşındaki solağın kulübüne 900 bin TL ödeyerek Aslantepe'den ailesi ve arkadaşları için sezonluk loca kiraladığı ortaya çıktı. Garanti ücreti 6.5 milyon TL olan Ömer bir anlamda maaşının yüzde 14'ünü Galatasaray'a bağışladı.

GALATASARAY HABERİ - Ömer Bayram hakkındaki gerçek ortaya çıktı! Taraftar ıslıklamıştı ama... (GS spor haberi

Geçmiş dönemde Drogba, Sneijder ve Gomis gibi yıllık 5 milyon Euro'nun üzerinde kazanan yıldızlar Aslantepe'de loca kiralıyordu. Bu listeye son olarak Ömer Bayram da eklendi.

SON DAKİKA