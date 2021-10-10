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GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! Talipleri artıyor... (GS spor haberi)

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla göz dolduran Kerem Aktürkoğlu, Avrupalı menajerlerin listesine girdi.  Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Kerem'e teklifler olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyu, 10 milyon euro'nun altında bir rakama kesinlikle göndermeyi düşünmediği ifade edildi. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY HABERİ - Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu rüzgarı! Talipleri artıyor... (GS spor haberi)

Galatasaray'da Kerem yıldızlaşmaya devam ediyor. Son olarak milli forma altında Norveç'e attığı golle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, Avrupa'nın önemli takımlarının listesine girmeyi başardı. Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Kerem'e teklifler olduğu belirtilirken sarı-kırmızılı ekibin oyuncuyu, 10 milyon euro'nun altında bir rakama kesinlikle göndermeyi düşünmediği ifade edildi. Bu arada Galatasaray yönetiminin, 900 bin TL ile takımın en az kazanan oyuncuları arasında bulunan Kerem'e başarılı futbolunun ardından zam yapmayı düşündüğü öğrenildi.

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