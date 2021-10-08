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GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Morutan için büyük bir yükün altına girdi

Galatasaray haberleri: Galatasaray yaz transfer döneminde Romanya Ligi ekiplerinden Steaua Bükreş'ten Olimpiu Morutan'ı kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılar genç yıldız için 3.5 milyon Euro ödemişti. Cimbom, 1.9 milyon Euro'luk bonus maddelerine de hayır demezken, sonraki satıştan ise yüzde 20 pay vereceği öğrenildi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Morutan için büyük bir yükün altına girdi

Olimpiu Morutan'a geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray'ın bu nedenle sözleşmeye 1.9 milyon Euro'yu bulan bonusların koyulmasını kabul ettiği ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Morutan için büyük bir yükün altına girdi

İşte Sabah'ın haberine göre Rumen yıldızla ilgili mali detaylar:

Cimbom, sezon başına 650 bin Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için FCSB'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde 3 yıla bölündü.

GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Morutan için büyük bir yükün altına girdi

SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAKLAR

Şu ana dek 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki solak, 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumen ekibine 600 bin Euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tam 1 milyon Euro bonus var. G.Saray, olası bir satıştan da Steaua'ya %20 pay verecek.

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