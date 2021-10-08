GALATASARAY HABERLERİ: Galatasaray Morutan için büyük bir yükün altına girdi

Olimpiu Morutan'a geleceğe yatırım gözüyle bakan Galatasaray 'ın bu nedenle sözleşmeye 1.9 milyon Euro'yu bulan bonusların koyulmasını kabul ettiği ortaya çıktı.

Cimbom , sezon başına 650 bin Euro'dan 5 yıllık sözleşme imzaladığı Morutan için FCSB 'ye 3.5 milyon Euro bonservis ödeyecek. Bu para eşit taksitler halinde 3 yıla bölündü.

SATIŞINDAN YÜZDE 20 PAY ALACAKLAR

Şu ana dek 8 maçta forma giyen 22 yaşındaki solak, 15 karşılaşmaya ulaşınca Rumen ekibine 600 bin Euro ek ödeme yapılacak. Ayrıca önümüzdeki sezonlarda gruplara kalınması halinde Avrupa Ligi için 300 bin Euro, Şampiyonlar Ligi'nden dolayı tam 1 milyon Euro bonus var. G.Saray, olası bir satıştan da Steaua'ya %20 pay verecek.