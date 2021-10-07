Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Galatasaray, ocak ayında yapılacak transfer için kolları sovadı. Sarı-kırmızılılarda gözler forvet transferine çevrildi. Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere Premier Lig'e dönme ihtimalini göz önüne alan Galatasaray'da rota İsveçli forvet Jordan Larsson'a çevrildi. İşte son detaylar... (GS transfer haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı... Sarı- Kırmızılılar'da Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere'ye transfer olma ihtimali var... Takvim'in haberine göre golcü arayışlarında olan Galatasaray için gündeme sürpriz bir isim geldi... Hedefteki isim Spartak Moskova'nın İsveçli yıldızı Jordan Larsson...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

GENÇ İSİMLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ

24 yaşındaki golcüyü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor. Bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Aslan yine genç bir yıldızın peşine düştü.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

7 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Aslan'ın 2023 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi olan yıldız oyuncu için öncelikle kiralama seçeneğini devreye sokması bekleniyor. 2019 yılından beri Spartak Moskova forması giyen Jordan Larsson, İsveç Milli Takımı'nda 7 kez forma giydi ve 1 gole imza attı

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

PİYASA DEĞERİ 14 MİLYON EURO

Jordan Larsson, bir dönem Barcelona'da forma giyen efsane golcülerden Henrik Larsson'un da oğlu... Kariyerinde 228 maça çıkan genç yıldız 69 gol atarken 28 de asiste imza attı. Güncel piyasa değeri 14 milyon Euro olan Larsson sağ kanatta da oynayabiliyor.

SON DAKİKA