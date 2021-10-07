GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray İsveçli forvet Jordan Larsson'un peşinde!

Galatasaray transfer çalışmalarına erken başladı... Sarı- Kırmızılılar'da Mbaye Diagne'nin devre arasında yeniden İngiltere'ye transfer olma ihtimali var... Takvim'in haberine göre golcü arayışlarında olan Galatasaray için gündeme sürpriz bir isim geldi... Hedefteki isim Spartak Moskova'nın İsveçli yıldızı Jordan Larsson...

GENÇ İSİMLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ



24 yaşındaki golcüyü Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de çok istiyor. Bu sezon genç isimleri transfer ederek yapılanma sürecine giren Aslan yine genç bir yıldızın peşine düştü.