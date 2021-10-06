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Sürpriz gelişme: Galatasaray Fenerbahçe ezeli rekabet ebedi dostluk paketi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Elmas'ın ardından konuşan Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt'un sözlerinden öne çıkan kısımlardan birisi de "Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu" demesi oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 09:57
Sürpriz gelişme: Galatasaray Fenerbahçe ezeli rekabet ebedi dostluk paketi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, sarı kırmızılı kulüpte seçim döneminde verdikleri vaatler doğrultusunda ilk 100 gün için hazırlanan raporu Galatasaray Televizyonu'nda açıkladı.

Elmas, açılış konuşmasında, "Geldiğimiz durumu anlatmak için yaklaşık 100 sayfalık bir sunum hazırladık. Genel bir tablodan bakarsak, 100 gün vaatlerimizi yüzde 77,1 oranında gerçekleştirdik" dedi.

Elmas'ın ardından Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt sunum yaparken, Fenerbahçe ile iş birliği gerçekleştireceklerini duyurdu. Özyurt'un öne çıkan ifadeleri şu şekilde:

SPONSORLUK PAKEDİ

Galatasaray - Fenerbahçe ezeli rekabet, ebedi dostluk sponsorluk pakedi oluşturuldu. Yakında açıklanacak.

Girişimcilik Merkezi tamamlandı. 11 Ekim'de lansmanı yapılacak. Veri yönetim departmanı kuruldu. Türkiye'deki ilk NFT koleksiyonu çıkartıldı, 59 saniyede tükendi.

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile görüşmeler yapıldı.

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