Galatasaray'da stadın ismi değişiyor!

Galatasaray ile Türk Telekom arasında 2011 yılından beri süren stat isim sponsorluğunun sona ermesinin ardından Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nden 'Türk Telekom' yazıları kaldırılmaya başlandı. Stadın girişinde yer alan dev "Türk Telekom Stadı" tabelası indirildi. Sarı-kırmızılı takımın stadı yeni sponsorla anlaşana kadar Ali Sami Yen Spor Kompleksi olarak anılacak. Galatasaray Genel Sekreteri Köksal Ünlü, yaptığı açıklamada iki firmayla stat isim hakkıyla ilgili olarak görüştüklerini ve Ekim ayı içerisinde yeni sponsoru duyuracaklarını dile getirmişti.