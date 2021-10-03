Galatasaray'da mecburi rotasyon

Galatasaray şu ana kadar lig ve Avrupa'da oynadığı 15 maça da çeşitli nedenlerden dolayı aynı 11'le çıkmayı başaramadı. Fransa'dan yeni dönen ve Rize'nin yolunu tutan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, takımını tek antrenman ile maça hazırlamaya çalıştı.



Tecrübeli teknik adam, Rize karşısında Marsilya maçının 11'ine göre mecburen yine değişikliğe gidecek. Cezalı Marcao, sakatlığı nükseden Sacha Boey ve formsuzluğuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ve Halil'in yerlerine Barış Alper Yılmaz ve Mbaye Diagne forma giyecek.