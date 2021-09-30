Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Marsilya ile deplasmanda karşılaşacağı mücadele öncesinde teknik direktör Fatih Terim ve Mbaye Diagne basın toplantısında konuştular. Terim "İyi bir takımla oynayacağız, bu sene özellikle iyi başlayan bir Marsilya. Çok iyi bir takımla oynayacağımızdan emin olabilirsiniz, seyrettiğimizde de bunu gördük. Oyun içerisinde konsantrasyonu kaybederseniz cezasını kesebilecek yeteneklere sahip bir takım. Biz Galatasaray'ız. Galatasaray da her herde kazanmak için oynar" ifadelerini kullandı.

HER ŞEY G.SARAY İÇİN

Fatih Terim, G.Saray'ın kendi değerlerine bağlı şekilde yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. İmparator "98-99, 2000, 2001, 2002 doğumlu oyuncularla yeni bir Galatasaray fikri beni heyecanlandırıyor. Ben çok dinlerim, fikir sorarım. Galatasaray için vazgeçtiklerimden hiçbir zaman pişmanlık duymadım" diye konuştu. Mbaye Diagne ise "Hocamız ile İtalyanca konuşuyoruz. İdman öncesinde ve sonrasında şakalaşıyoruz. Marsilya maçını kazanmaya geldik. Umarım da kazanarak ayrılacağız" dedi.

SON İDMANI YAPTI

Galatasaray, Marsilya maçı öncesinde son çalışmasını karşılaşmanın oynanacağı ünlü Veledrom Stadı'nda gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının hırslı idman performansından bir hayli memnun kaldı. Ligde Göztepe'yi yenerek kötü gidişata son veren Aslan'da tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına uyarılarda da bulundu.