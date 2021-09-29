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SON DAKİKA SPOR HABERİ - Mbaye Diagne Marsilya Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

Son dakika spor haberi... UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray'da Mbaye Diagne Marsilya maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fatih Terim ile baba oğul gibi olduklarını söyleyen Diagne, çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarına dair de konuştu. İşte o sözler... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 19:20
SON DAKİKA SPOR HABERİ - Mbaye Diagne Marsilya Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele eden Galatasaray, E Grubu ikinci maçında Fransız temsilcisi Marsilya'nın konuğu olacak. Mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Mbaye Diagne gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımdaki rekabet sorulan Mbaye Diagne, "3 forvetiz ve hepimizin üzerine düşen görevler var, bunu en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Son kararı hocamız veriyor. Marsilya maçını kazanmaya geldik, umarım kazanarak ayrılacağız. Marsilya'nın büyük bir kulüp olduğunu biliyorum ama biz işimizi yapmaya ve kazanmaya geldik" cevabını verdi.

Sosyal medyadaki paylaşımları sorulan Diagne, "Sosyal medyada paylaştığım gönderinin kulüp ve hocayla bir ilgisi yok. Futbolcular da insan ve duygusal tarafları var, bazen reaksiyon gösterebiliyorlar." dedi.

Fatih Terim ile arasında baba oğul ilişkisi olduğunu belirten Senegalli golcü, "Hocamızla iyi bir ilişkimiz var, antrenman öncesinde veya sonrasında şakalaşıyoruz. Hocamız da İtalyanca konuşuyor, İtalyanca konuşma şansımız var. Aramızda baba oğul ilişkisi var, çok memnunum." diye konuştu.

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