SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

YEDLIN OYNAYACAK

Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya'da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim'in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem'i ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.