Haberler Galatasaray SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: UEFA Avrupa Ligi E Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Marsilya ile kozlarını paylaşacak. Bu maçtan da 3 puan alarak yoluna devam etmek isteyen sarı kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, takımını hazırladı. Tecrübeli hoca, 2 Marsilyalı yıldıza özel önlem aldıracak. İşte tüm detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2021 Çarşamba 12:05
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

Süper Lig'deki 4 maçlık hasretine Göztepe karşısında son vererek moral bulan Galatasaray'da tüm gözler UEFA Avrupa Ligi'ne çevrildi. E Grubu'ndaki ilk sınavında güçlü İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup eden sarı kırmızılılar, yarın Marsilya deplasmanında da kazanarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

BUGÜN FRANSA'YA GİDECEKLER

Maç için bugün Fransa'ya gidecek olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularından Lazio karşısındaki baskılı oynamalarını istedi. Tecrübeli çalıştırıcı, son anda bir değişiklik olmadığı takdirde Lazio maçının 11'iyle Marsilya karşısına çıkacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

BOEY VE BARIŞ ALPER KULÜBEDE OTURACAK

Savunmanın göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisine görev verecek olan Terim, santrforda da Halil Dervişoğlu'nu oynatacak. Marcao'nun takıma dönmesiyle birlikte oyun kurma görevini bu oyuncu ile birlikte Cicaldau ve Morutan yapacak.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

YEDLIN OYNAYACAK

Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya'da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim'in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem'i ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

DIMITRI PAYET VE CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT

Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte. Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder. Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.

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