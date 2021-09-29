SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den 2 isme özel çalışma! Marsilya maçı öncesi... (GS spor haberi)

YEDLIN OYNAYACAK
Diğer yandan, sakatlıkları geçen Sachao Boey ve Barış Alper takımla çalışmalara başlarken, iki futbolcunun Marsilya'da ilk 11 başlama ihtimalinin düşük olduğu belirtildi. Fatih Terim'in risk almamak adına bu oyuncuları yedek kulübesinde oturtup, Lazio maçında olduğu gibi Yedlin ve Kerem'i ilk 11'de sahaya süreceği öğrenildi.
DIMITRI PAYET VE CENGİZ ÜNDER'E DİKKAT
Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan, Fransa Ligi'nde ise 7 karşılaşmada 14 puan alan Marsilya, son dönemde düşüşte. Takım, Fransa Liginde oynadığı son 2 maçtan 1 puan alabildi.
Marsilya'da en skorer isimler; 5 gollü Payet ve 4 gollü Cengiz Ünder. Hürriyet'in haberine göre; Fatih Terim'in bu oyuncuların yanı sıra santrfor Dieng ve orta sahadaki Bamba Dieng ve Mattego Guendouzi ye özel önlem alması bekleniyor.