Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Göztepe'ye yenilirse kıyamet kopacak! İşte Aslan'ı bekleyen tehlikeler...

Son dakika spor haberi: Galatasaray Göztepe'ye yenilirse kıyamet kopacak! İşte Aslan'ı bekleyen tehlikeler...

Son dakika spor haberi: Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan, son iki maçta ise yenilen ve gol dahi atamayan Galatasaray'da, Göztepe maçı "Hayata dönüş" karşılaşması olarak görülüyor. Aksi bir durum ise Galatasaray'da ciddi sıkıntılara neden olabilir. İşte sarı-kırmızılıları bekleyen tehlikeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 26 Eylül 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberi: Galatasaray Göztepe'ye yenilirse kıyamet kopacak! İşte Aslan'ı bekleyen tehlikeler...

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan, son iki maçta ise yenilen ve gol dahi atamayan Galatasaray'da, Göztepe maçı "Hayata dönüş" karşılaşması olarak görülüyor. Aksi bir durum ise Galatasaray'da ciddi sıkıntılara neden olabilir.

* Teknik direktör Fatih Terim'e son dönemde yoğunlaşan istifa çağrıları daha da güçlü dile getirilir.

* Fatih Terim'in istifa etmesi beklenmiyor. Görevden de alınma ihtimali de yok gibi... Ancak bunalım artar.

* Bu sezon alınan yeni transferlere eleştiriler artar. * Rakipleri iyi analiz etmemekle eleştirilen Fatih Terim ve yardımcıları yeniden hedefe oturacak.

* Fatih Terim'e teslim olmakla suçlanan Başkan Burak Elmas yönetimine tepkiler daha da artabilir.

* Gün sonunda taraftardan gelen eleştirileri bastırmak için fatura futbolculara kesilebilir. Para cezaları ya da kadro dışı bırakmalar gündeme gelebilir.

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