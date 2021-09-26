Son dakika spor haberi: Galatasaray Göztepe'ye yenilirse kıyamet kopacak! İşte Aslan'ı bekleyen tehlikeler...

Süper Lig'de son 4 haftada galibiyet alamayan, son iki maçta ise yenilen ve gol dahi atamayan Galatasaray'da, Göztepe maçı "Hayata dönüş" karşılaşması olarak görülüyor. Aksi bir durum ise Galatasaray'da ciddi sıkıntılara neden olabilir.



* Teknik direktör Fatih Terim'e son dönemde yoğunlaşan istifa çağrıları daha da güçlü dile getirilir.



* Fatih Terim'in istifa etmesi beklenmiyor. Görevden de alınma ihtimali de yok gibi... Ancak bunalım artar.



* Bu sezon alınan yeni transferlere eleştiriler artar. * Rakipleri iyi analiz etmemekle eleştirilen Fatih Terim ve yardımcıları yeniden hedefe oturacak.



* Fatih Terim'e teslim olmakla suçlanan Başkan Burak Elmas yönetimine tepkiler daha da artabilir.



* Gün sonunda taraftardan gelen eleştirileri bastırmak için fatura futbolculara kesilebilir. Para cezaları ya da kadro dışı bırakmalar gündeme gelebilir.